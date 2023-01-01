Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где находится Калуга на карте России, карта Калуги



Где находится Калуга на карте России

Карта Калужской области

Карта Калужской области

Карта Калуги

Карта Калуги

Калуга - город в европейской части России, административный центр Калужской области.

Справка

Основан - в 1371 году.

Население - 337 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 160 км.









  • Где находится Тверь на карте России, карта Тверской области
  • Где находится Кемерово на карте России
  • Где находится деревня Грачёвка на карте Калужской области
  • Где находится аэродром Шайковка на карте Калужской области
  • Где находится Белгород на карте России, карта Белгорода
  • Где находится Курск на карте России, карта Курска
  • Где находится Воронеж на карте России, карта Воронежа
    •




    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

    Лучшие хоккеисты команд НХЛ за всю историю

    Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат мира по биатлону 2023 в Оберхофе: расписание гонок

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Формула-1 2023: календарь соревнований, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









    Где находится Калужская область на карте России
    Где находится Калуга на карте России, карта Калуги
    Где находится Кременная на карте Луганской области, ЛНР
    Где находится Турция на карте мира, карта Турции с городами
    Эпицентр землетрясения в Турции 6 февраля на карте
    Краматорск на карте Донецкой области
    Джо Байден: когда родился, сколько лет, когда стал президентом США
    Где находится Головчино на карте Белгородской области
    Артемовск (Бахмут) на карте Донецкой области
    Где находится Ровно на карте Украины


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru