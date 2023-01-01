Граница Белоруссии и России на карте

Приведена на карте граница России и Белоруссии, протяженность которой составляет 1239 км. На границе расположены Брянская, Смоленская, Псковская (Россия), Витебская, Гомельская, Могилевская (Белоруссия) области.
Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.