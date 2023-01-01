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Где находится Шебекино на карте Белгородской области, карта Шебекино



Шебекино на карте России

Шебекино на карте Белгородской области

Шебекино на карте Белгородской области

Карта Шебекино

Карта Шебекино

Шебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России.

Справка

Основан - в 1713 году.

Население - 39 680 человека.

Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.









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