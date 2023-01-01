Где находится Шебекино на карте Белгородской области, карта Шебекино

Шебекино на карте Белгородской областиКарта ШебекиноШебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России. Справка Основан - в 1713 году. Население - 39 680 человека. Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.
Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.