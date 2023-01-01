Где находится Шебекино на карте Белгородской области

Шебекино на карте Белгородской областиКарта ШебекиноШебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России. Справка Основан - в 1713 году. Население - 39 680 человека. Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.
За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.
С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».