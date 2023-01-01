Где находится Уфа на карте России, карта Башкирии





Карта Башкирии







Карта Уфы









Уфа расположена в 100 км к западу от хребтов Южного Урала, столица Республики Башкортостан (Башкирии).



Справка



Основан - в 1574 году.



Население - 1 144 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 1358 км.