Где находится Уфа на карте России, карта Башкирии

Карта БашкирииКарта Уфы
Уфа расположена в 100 км к западу от хребтов Южного Урала, столица Республики Башкортостан (Башкирии). Справка Основан - в 1574 году. Население - 1 144 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 1358 км.
За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.
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Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
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