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Где находится Уфа на карте России, карта Башкортостана



Уфа, Башкирия на карте России

Карта Башкортостана (Башкирии)


Карта Башкирии

Карта Уфы

Карта Уфы

Уфа расположена в 100 км к западу от хребтов Южного Урала, столица Республики Башкортостан (Башкирии).

Справка

Основан - в 1574 году.

Население - 1 144 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 1358 км.









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