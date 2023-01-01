Где находится Уфа на карте России, карта Башкортостана

Карта Башкортостана (Башкирии)
Карта Уфы
Уфа расположена в 100 км к западу от хребтов Южного Урала, столица Республики Башкортостан (Башкирии). Справка Основан - в 1574 году. Население - 1 144 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 1358 км.
С 3 по 5 февраля 2023 года в Тоблахе (Италия) пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.