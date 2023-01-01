Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии на карте

Карта Белоруссии с границами областей и городамиГраница Белоруссии и Украины на картеСправка Столица - Минск. Население - 9 255 тыс. человек.Валюта - белорусский рубль.
Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.
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