Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии

Карта Белоруссии с границами областей и городамиГраница Белоруссии и Украины на картеСправка Столица - Минск. Население - 9 255 тыс. человек.Валюта - белорусский рубль.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.