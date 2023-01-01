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Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии



Где находится Белоруссия на карте

Карта Белоруссии с границами областей и городами

Карта Белоруссии с границами областей и городами

Граница Белоруссии и Украины на карте

Граница Белоруссии и Украины на карте

Справка

Столица - Минск.

Население - 9 255 тыс. человек.

Валюта - белорусский рубль.









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