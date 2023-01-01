Карта Белоруссии с областями и городами, карта границы Белоруссии и Украины

Карта Белоруссии с границами областей и городамиГраница Белоруссии и Украины на картеСправка Столица - Минск. Население - 9 255 тыс. человек.Валюта - белорусский рубль.
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.