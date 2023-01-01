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Где находится Буча на карте Киевской области Украины



Буча на карте Киева

Город Буча на карте Украины

Карта Бучи

Карта Бучи

Буча - административный центр Бучанского района Киевской области.

Справка

Основан - в 1901 году.

Население - 36 882 человека.

Расстояние до Киева по трассе - 32 км.









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