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Где находится Буча на карте Киевской области



Город Буча на карте Украины

Карта Бучи

Карта Бучи

Буча - административный центр Бучанского района Киевской области.

Справка

Основан - в 1901 году.

Население - 36 882 человека.

Расстояние до Киева по трассе - 32 км.









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