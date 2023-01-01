Где находится Соль на карте Донецкой области





Соль на карте Донецкой области (ДНР)







Соль - бывший поселок городского типа в Донецкой области, с 1999 года - микрорайон в черте города Соледара.



Справка



Население - 660 человек.



Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 14 км.