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Где находится Соль на карте Донецкой области



Соль на карте Донецкой области

Соль на карте Донецкой области (ДНР)

Соль на карте Донецкой области, ДНР

Соль - бывший поселок городского типа в Донецкой области, с 1999 года - микрорайон в черте города Соледара.

Справка

Население - 660 человек.

Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 14 км.









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