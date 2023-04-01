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Где находится Клещеевка на карте Донецкой области, ДНР



Клещеевка на карте Донецкой области

Клещеевка на карте Донецкой области (ДНР)

Клещеевка на карте Донецкой области, ДНР

Клещеевка - село в Бахмутском районе Донецкой области, Донецкой народной республике.

Справка

Население - 512 человек.

Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 14 км.









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