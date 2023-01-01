Где находится Клещеевка на карте Донецкой области

Соль на карте Донецкой области (ДНР)Клещеевка - село в Бахмутском районе Донецкой области, Донецкой народной республике. Справка Население - 512 человек. Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 14 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.