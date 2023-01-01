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Клещеевка на карте Донецкой области



Клещеевка на карте Донецкой области

Клещеевка на карте Донецкой области в районе Артемовска (Бахмута)

Клещеевка на карте Донецкой области, ДНР

Село Клещеевка расположено в Бахмутском районе Донецкой народной республики.

Небольшой населенный пункт с населением 512 человек по данным переписи населения 2001 года расположен в 8 км южнее Артемовска (Бахмута). Расстояние от областного центра Донецка до Клещеевки составляет 60 км.

До 1945 года село носило название Карловка. В селе расположена Покровская церковь постройки 1841 года.

В окресностях Клещеевки найдены останки древних поселений, относящихся к позднему бронзовому веку, а также пещера эпохи неолита.









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