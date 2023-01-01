



Клещеевка на карте Донецкой области в районе Артемовска (Бахмута)







Село Клещеевка расположено в Бахмутском районе Донецкой народной республики.



Небольшой населенный пункт с населением 512 человек по данным переписи населения 2001 года расположен в 8 км южнее Артемовска (Бахмута). Расстояние от областного центра Донецка до Клещеевки составляет 60 км.



До 1945 года село носило название Карловка. В селе расположена Покровская церковь постройки 1841 года.



В окресностях Клещеевки найдены останки древних поселений, относящихся к позднему бронзовому веку, а также пещера эпохи неолита.