Где находится Двуречье на карте Донецкой области





Двуречье на карте Соледара







Двуречье - поселок городского типа в Донецкой области (Донецкой народной республике), в 1999 году включен в черту города Соледар.



Справка



Население - 1200 человек.



Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 13 км.