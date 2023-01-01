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Где находится Краснополье на карте Донецкой области



Краснополье на карте Донецкой области

Краснополье на карте Донецкой области (ДНР)

Краснополье на карте Донецкой области, ДНР

Карта Краснополья

Карта Краснополья

Краснополье - село в Соледарской городской общине Бахмутского района Донецкой области.

Справка

Население - 33 человека.

Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 16 км.









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