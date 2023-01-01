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Где находится Угледар на карте Донецкой области, карта Угледара



Угледар на карте Донецкой области

Карта Угледара

Карта Угледара

Угледар - город в Волновахском районе Донецкой области, административный центр Угледарской городской общины.

Справка

Основан - в 1964 году.

Население - 14 144 человека.

Расстояние до Донецка по трассе - 60 км.









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