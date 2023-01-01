Где находится Угледар на карте Донецкой области

Карта УгледараУгледар - город в Волновахском районе Донецкой области, административный центр Угледарской городской общины. Справка Основан - в 1964 году. Население - 14 144 человека. Расстояние до Донецка по трассе - 60 км.
Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
За всю историю Континентальной хоккейной лиги обладателями Кубка Гагарина становились семь команд.
С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.