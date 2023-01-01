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Где находится Киевская ГАЕС на карте Украины, карта Киевской ГАЭС



Киевская ГАЭС на карте Украины

Киевская ГАЭС на карте Киева

Киевская ГАЭС на карте Киева

Карта Киевской ГАЭС

Карта Киевской ГАЭС

Карта Киевской ГАЭС

Киевская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция, является частью каскада гидроэлектростанций на реке Днепр.

Справка

Построена - в 1972 году.

Годовая выработка электроэнергии - 190 млн кВт ч.









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