Где находится Исфахан на карте Ирана

Карта ИсфаханаИсфахан - административный центр провинции Исфахан, третий по численности населения город Ирана. Справка Основан - история города прослеживается до палеолита. Население - 1 583 тыс. человек. Часовой пояс - UTC+3:30
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.
С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.