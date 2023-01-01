Где находится Белгородская область на карте России, города, граница с Украиной





Карта Белгородской области с городами







Белгородская область расположена в юго-западной части России, административный центр - город Белгород.



Площадь - 27 134 квадратных км



Население - 1 536 тыс. человек.



Крупные города Белгородской области: Белгород - 339,9 тыс. человек, Старый Оскол - 221,6, Губкин - 85,2, Шебекино - 39,6, Алексеевка - 36,5, Валуйки - 33,1.



Расстояние от Белгорода до Москвы по трассе - 665 км.



Расстояние от Белогорода до границы с Украиной по прямой - 35 км.



Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями на Украине. Протяженность границы с Украиной составляет 540 км.