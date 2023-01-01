Карта Белгородской области, граница с Украиной

Белгородская область расположена в юго-западной части России, административный центр - город Белгород.
Площадь - 27 134 квадратных км
Население - 1 536 тыс. человек.
Крупные города Белгородской области: Белгород - 339,9 тыс. человек, Старый Оскол - 221,6, Губкин - 85,2, Шебекино - 39,6, Алексеевка - 36,5, Валуйки - 33,1.
Расстояние от Белгорода до Москвы по трассе - 665 км.
Расстояние от Белогорода до границы с Украиной по прямой - 35 км.
Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями на Украине. Протяженность границы с Украиной составляет 540 км.