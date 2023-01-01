Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где находится Курская область на карте России, города, граница с Украиной



Где находится Курская область на карте

Карта Курской области с городами

Карта Курской области с городами

Курская область расположена в Центральном федеральном округе России, административный центр - город Курск.

Площадь - 29 997 квадратных км

Население - 1 078 тыс. человек.

Крупные города Курской области: Курск - 440,1 тыс. человек, Железногорск - 97,1, Курчатов - 40,3, Льгов - 17,5, Рыльск - 15,1, Щигры - 14,9.

Расстояние от Курска до Москвы по трассе - 527 км.

Расстояние от Курска до границы с Украиной по прямой - 64 км.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. Протяженность границы с Украиной составляет 245 км.









  • Где находится Работино на карте Запорожской области
  • Где находится Брянская область на карте России, города, граница с Украиной
  • Где находится Белгородская область на карте России, города, граница с Украи ...
  • Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
  • Новые территории России на карте
  • Граница России и Украины на карте 2023
  • Где находится Калининградская область на карте России
    •




    Кубок Америки по футболу 2024: расписание матчей

    Кубок Америки по футболу 2024

    Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 16 команд.

    35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады



    Ровно 35 лет назад сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную сборную Бразилии и завоевала золотые медали.

    РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, расписание трансляций

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.









    Где находится на карте нефтепровод «Дружба», маршрут нефтепровода
    Где находится Курская область на карте России, города, граница с Украиной
    Где находится Белгородская область на карте России, города, граница с Украиной
    Где находится Брянская область на карте России, города, граница с Украиной
    Разговоры о важном - учебный год 2023/2024: тема классного часа 2 октября, материалы для классных руководителей
    Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России
    Граница России и Украины на карте 2023
    Сериал Скорая помощь (6 сезон): сколько серий, дата выхода на НТВ
    Где находится Калининградская область на карте России
    Сериал «Доктор Краснов»: сколько серий, где смотреть онлайн


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru