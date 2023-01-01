Где находится Курская область на карте России, граница с Украиной





Карта Курской области с городами







Курская область расположена в Центральном федеральном округе России, административный центр - город Курск.



Площадь - 29 997 квадратных км



Население - 1 078 тыс. человек.



Крупные города Курской области: Курск - 440,1 тыс. человек, Железногорск - 97,1, Курчатов - 40,3, Льгов - 17,5, Рыльск - 15,1, Щигры - 14,9.



Расстояние от Курска до Москвы по трассе - 527 км.



Расстояние от Курска до границы с Украиной по прямой - 64 км.



Курская область граничит с Сумской областью Украины. Протяженность границы с Украиной составляет 245 км.