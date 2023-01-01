Где находится Брянская область на карте России, граница с Украиной





Карта Брянской области с городами







Брянская область расположена в Центральном федеральном округе России, административный центр - город Брянск.



Площадь - 34 857 квадратных км.



Население - 1 164 тыс. человек.



Крупные города Брянской области: Брянск - 379,1 тыс. человек, Клинцы - 63,1, Новозыбков - 38,6, Дятьково - 25,2, Унеча - 24,2, Стародуб - 17,6.



Расстояние от Брянска до Москвы по трассе - 382 км.



Расстояние от Брянска до границы с Украиной по прямой - 101 км.



Брянская область граничит на западе с Белоруссией, на юге - с Черниговской и Сумской областями на Украине. Протяженность границы с Украиной составляет 350 км.