Карта Брянской области, граница с Украиной





Карта Брянской области с городами







Брянская область расположена в Центральном федеральном округе России, административный центр - город Брянск.



Площадь - 34 857 квадратных км.



Население - 1 164 тыс. человек.



Крупные города Брянской области: Брянск - 379,1 тыс. человек, Клинцы - 63,1 тыс., Новозыбков - 38,6 тыс., Дятьково - 25,2 тыс., Унеча - 24,2 тыс., Стародуб - 17,6 тыс.



Расстояние от Брянска до Москвы по трассе - 382 км.



Расстояние от Брянска до границы с Украиной по прямой - 101 км.



Брянская область граничит на западе с Белоруссией, на юге - с Черниговской и Сумской областями на Украине. Протяженность границы с Украиной составляет 350 км.