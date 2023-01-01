Где находится Сербия на карте Европы, карта Сербии с городами

Карта СербииСербия - государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова. Справка Столица - Белград. Население: 6 926 тыс. человек. Валюта: сербский динар. Часовой пояс: UTC+1 (летом UTC+2).
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Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.
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Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.