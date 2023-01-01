Где находится Сербия на карте Европы

Карта СербииСербия - государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова. Справка Столица - Белград. Население: 6 926 тыс. человек. Валюта: сербский динар. Часовой пояс: UTC+1 (летом UTC+2).
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».