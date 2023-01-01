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Где находится Германия на карте Европы, карта Германии с городами



Германия на карте Европы

Карта Германии с городами

Карта Германии с городами

Германия - государство в Центральной Европе. Официальное название - Федеративная Республика Германия (ФРГ).

Справка

Столица - Берлин.

Население: 84 100 тыс человек.

Валюта: евро.

Часовой пояс: UTC+1 (летом UTC+2).









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