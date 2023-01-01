Где находится Германия на карте Европы, карта Германии с городами

Карта Германии с городамиГермания - государство в Центральной Европе. Официальное название - Федеративная Республика Германия (ФРГ). Справка Столица - Берлин. Население: 84 100 тыс человек. Валюта: евро. Часовой пояс: UTC+1 (летом UTC+2).
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.
Клубы СССР (России) провели с 1975 по 2010 годы 110 матчей с командами НХЛ. За это время было одержано 59 побед, 10 матчей завершились вничью и 41 раз наши клубы проиграли.