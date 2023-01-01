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Где находится Двуречное на карте Харьковской области



Двуречное на карте Харьковской области

Карта села Двуречное

Карта села Двуречное

Двуречное - село в Двуречанском районе Харьковской области Украины.

Справка

Основано - в 1825 году.

Население - 326 человек.

Расстояние до Харькова по трассе - 131 км.









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