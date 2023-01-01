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Землетрясение в Турции 2023 на карте: эпицентр, города, пострадавшие



Эпицентр землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции 6 февраля

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло ночью 6 февраля 2023 года. Толчки различной магнитуды зафиксированы в 10 регионах Турции, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. А также в Сирии, Ливане и на Кипре. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, в котором проживает почти два миллиона человек.

Минобороны РФ сообщает, что землетрясение не затронуло российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Днем в провинции Кахраманраш зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 7,7. 

UPD - в результате землетрясения в Турции погибли 6957 человек, около 38224 человека получили ранения. Более 1,5 тыс. человек стали жертвами в Сирии (пострадавших - более 3,5 тысяч).

Данные о числе погибших и раненых на 8 февраля 11:14 мск.









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