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Землетрясение в Турции 6 февраля на карте: эпицентр, города, пострадавшие



Эпицентр землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции 6 февраля

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло ночью 6 февраля 2023 года. Толчки различной магнитуды зафиксированы в 10 регионах Турции, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. А также в Сирии, Ливане и на Кипре. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, в котором проживает почти два миллиона человек.

Минобороны РФ сообщает, что землетрясение не затронуло российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Днем в провинции Кахраманраш зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 7,7. 

UPD - в результате землетрясения в Турции погибли 19388 человек, около 77711 человек получили ранения. Более 1262 человека стали жертвами в Сирии (пострадавших - 2285).

Данные о числе погибших и раненых на 10 февраля 18:40 мск.









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