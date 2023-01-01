Землетрясение в Турции на карте: эпицентр, города, пострадавшие









Землетрясение магнитудой 7,8 произошло ночью 6 февраля 2023 года. Толчки различной магнитуды зафиксированы в 10 регионах Турции, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. А также в Сирии, Ливане и на Кипре. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, в котором проживает почти два миллиона человек.



Минобороны РФ сообщает, что землетрясение не затронуло российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.



Днем в провинции Кахраманраш зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 7,7.



UPD - в результате землетрясения в Турции погибли 18342 человека, около 74242 человека получили ранения. Более 1262 человека стали жертвами в Сирии (пострадавших - 2285).



Данные о числе погибших и раненых на 10 февраля 11:23 мск.