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Где находится Турция на карте мира, карта Турции с городами



Турция на карте мира

Карта Турции

Карта Турции

Турция - государство в Западной Азии и в Южной Европе. Основная часть территории расположена в Азии и три процента - в Европе.

Справка

Столица - Анкара.

Население: 84 680 тыс. человек.

Валюта: турецкая лира.

Часовой пояс: UTC+3.









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