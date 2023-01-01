Где находится Турция на карте мира, карта Турции с городами





Карта Турции







Турция - государство в Западной Азии и в Южной Европе. Основная часть территории расположена в Азии и три процента - в Европе.



Справка



Столица - Анкара.



Население: 84 680 тыс. человек.



Валюта: турецкая лира.



Часовой пояс: UTC+3.