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Где находится Пенза на карте России, карта Пензы



Где находится Пенза на карте России

Пенза на карте Пензенской области

Пенза на карте Пензенской области

Карта Пензы

Карта Пензы

Пенза - город в центре европейской части России, административный центр Пензенской области.

Справка

Основан - в 1663 году.

Население - 501 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 664 км.









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