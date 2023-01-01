Где находится Пенза на карте России, карта Пензы





Пенза на карте Пензенской области







Карта Пензы







Пенза - город в центре европейской части России, административный центр Пензенской области.



Справка



Основан - в 1663 году.



Население - 501 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 664 км.