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Где находится Ефремов на карте Тульской области



Ефремов на карте Тульской области

Карта Ефремова

Карта Ефремова

Ефремов - город в Тульской области, административный центр Ефремовского района.

Справка

Основан - в 1637 году.

Население - 36 545 человек.

Расстояние до Тулы по трассе - 147 км.

Расстояние до Москвы по трассе - 319 км.









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