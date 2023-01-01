Где находится Ефремов на карте Тульской области





Карта Ефремова









Ефремов - город в Тульской области, административный центр Ефремовского района.



Справка



Основан - в 1637 году.



Население - 36 545 человек.



Расстояние до Тулы по трассе - 147 км.



Расстояние до Москвы по трассе - 319 км.