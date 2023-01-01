Где находится провинция Хатай на карте Турции

Карта области Хатай в ТурцииХатай - область на юге Турции, граничит с Сирией. Cправка Административный центр - Антакья. Население - 1 448 тыс. человек.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Сегодня спортом занимается почти каждый. Кто-то бегает, кто-то ходит в зал, кто-то на танцы. И всем этим людям нужна удобная обувь.
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.