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Где находится провинция Хатай (Турция) на карте



Хатай на карте Турции

Карта области Хатай в Турции

Карта области Хатай в Турции

Хатай - область на юге Турции, граничит с Сирией.

Cправка

Административный центр - Антакья.

Население - 1 448 тыс. человек.









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