Карта Украины 2023 с областями и городами





Административная карта Украины с областями и крупными городами до 2022 года. Тогда в состав страны входили 24 области.



Столица Украины - Киев, в котором на начало 2022 года проживало почти 3 млн жителей. Всего население Украины составляло на тот момент 40 997 тыс. человек.



Самые большие области по площади - Одесская (33 314 квадратных км.), Днепропетровская (31 923), Черниговская (31 903).



Самые большие области по населению - Донецкая область (4160 тыс. жителей на 2019 год), Днепропетровская (3200 тыс.), Харьковская область (2673 тыс.).



Термин «Западная Украина» включают территории восьми областей - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской.



Ниже приведена карта Украины с областями на 2023 год. В конце сентября 2022 года в состав России вошли Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.



