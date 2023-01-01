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Карта Украины с городами и областями на русском на сегодня



Карта Украины с областями и городами

Административная карта Украины с областями и крупными городами до 2022 года. Тогда в состав страны входили 24 области.

Столица Украины - Киев, в котором на начало 2022 года проживало почти 3 млн жителей. Всего население Украины составляло на тот момент 40 997 тыс. человек.

Самые большие области по площади - Одесская (33 314 квадратных км.), Днепропетровская (31 923), Черниговская (31 903).

Самые большие области по населению - Донецкая область (4160 тыс. жителей на 2019 год), Днепропетровская (3200 тыс.), Харьковская область (2673 тыс.).

Термин «Западная Украина» включают территории восьми областей - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской.

Ниже приведена карта Украины с областями на сегодня. В конце сентября 2022 года в состав России вошли Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

Карта Украины с областями на сегодня









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