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Карта Украины с областями и городами



Карта Украины с областями и городами

Карта Украины с областями на сегодня

Карта Украины с областями на сегодня

Карта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Справка

Столица - Киев.

Население - 40 997 699 человек.

Валюта - гривна.









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