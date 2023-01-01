Области Украины на карте сегодня, карта Украины с городами

Карта Украины с областями на сегодняКарта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Справка Столица - Киев. Население - 40 997 699 человек. Валюта - гривна.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.