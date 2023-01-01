Области Украины на карте сегодня, карта Украины

Карта Украины с областями на сегодняКарта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Справка Столица - Киев. Население - 40 997 699 человек. Валюта - гривна.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
С 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.