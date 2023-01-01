Области Украины на карте сегодня, карта Украины





Карта Украины с областями на сегодня







Карта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.



Справка



Столица - Киев.



Население - 40 997 699 человек.



Валюта - гривна.