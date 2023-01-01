Области Украины на сегодня на карте

Карта Украины с областями на сегодняКарта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Справка Столица - Киев. Население - 40 997 699 человек. Валюта - гривна.
Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова. И фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной.
С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.