Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Удобная карта Украины с городами и областями на русском языке



Карта Украины с областями и городами

Карта Украины с областями на сегодня

Карта Украины с областями на сегодня

Карта Украины с областями и городами на русском языке. В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Справка

Столица - Киев.

Население - 40 997 699 человек.

Валюта - гривна.









  • Где находится Киевская область на карте Украины, карта Киевской области с г ...
  • Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии
  • Где находится Киев на карте Украины
  • Карта Запорожской области с городами, где находится Запорожская область
  • Карта Европы со странами и столицами на русском языке
  • Карта Финляндии, граница Финляндии и России
  • Карта США со штатами на русском, где находится Аляска
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание и результаты матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Все финалы Лиги чемпионов УЕФА, победители ЛЧ по футболу

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».

    Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 5 апреля 2023 - мужской марафон

    Чемпионат России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023, таблица, результаты

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 3 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Граница России и Украины на карте
    Удобная карта Украины с городами и областями на русском языке
    Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии
    Где находится Днепропетровск на карте Украины, Карта Днепропетровска
    Показать «Северный поток 1 и 2» на карте, маршрут газопровода
    Где находится на карте Приднестровье, карта Приднестровья
    Где находится Черногория на карте Европы, карта Черногории
    Характеристики беспилотника MQ-9 Reaper
    Где находится Иркутск на карте России, карта Иркутска
    Карта новых территорий России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru