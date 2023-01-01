Где находится провинция Кахраманмараш (Турция) на карте

Карта провинции Кахраманмараш в Турции
Кахраманмараш - провинция на юге Турции, самая восточная провинция Средиземноморского региона Турции. Cправка Административный центр - Кахраманмараш. Население - 1 002 тыс. человек.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В июле 2017 года в Барвихе нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская отметили свадьбу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.