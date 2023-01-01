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Где находится провинция Кахраманмараш (Турция) на карте



Кахраманмараш на карте Турции

Карта провинции Кахраманмараш в Турции

Карта провинции Кахраманмараш в Турции

Кахраманмараш - провинция на юге Турции, самая восточная провинция Средиземноморского региона Турции.

Cправка

Административный центр - Кахраманмараш.

Население - 1 002 тыс. человек.









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