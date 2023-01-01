Где находится Берховка на карте Донецкой области





Берховка на карте Донецкой области (ДНР)







Карта села Берховка







Берховка - село в Бахмутском районе Донецкой области (Донецкой народной республике).



Справка



Население - 118 человека.



Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 5 км.