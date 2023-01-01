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Где находится Берховка на карте Донецкой области



Берховка на карте Донецкой области

Берховка на карте Донецкой области (ДНР)

Берховка на карте Донецкой области, ДНР

Карта села Берховка

Карта Берховки

Берховка - село в Бахмутском районе Донецкой области (Донецкой народной республике).

Справка

Население - 118 человека.

Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 5 км.









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