Где находится Берховка на карте Донецкой области

Берховка на карте Донецкой области (ДНР)Карта села БерховкаБерховка - село в Бахмутском районе Донецкой области (Донецкой народной республике). Справка Население - 118 человека. Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 5 км.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова. И фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной.