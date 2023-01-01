Где находится село Берховка на карте Донецкой области

Берховка на карте Донецкой области (ДНР)Карта села БерховкаБерховка - село в Бахмутском районе Донецкой области (Донецкой народной республике). Справка Население - 118 человека. Расстояние до Артемовска (Бахмута) по трассе - 5 км.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В воскресенье, 26 февраля, пройдут последние матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Большинство участников раунда плей-офф уже определены.