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Где находится Новая Таволжанка на карте Белгородской области России



Новая Таволжанка на карте России

Новая Таволжанка на карте Белгородской области

Новая Таволжанка на карте Белгородской области

Карта села Новая Таволжанка

Карта села Новая Таволжанка

Новая Таволжанка - село в Шебекинском районе Белгородской области России.

Справка

Основан - в 1669 году.

Население - 5 268 человек.

Расстояние до Белгорода по трассе - 33 км.









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